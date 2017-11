Série de ataques a tiros deixa 5 mortos na Califórnia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos cinco pessoas foram mortas e dez pessoas ficaram feridas, entre elas ao menos três crianças, em uma série de ataques a tiros na comunidade rural de Rancho Tehama, na Califórnia, nesta terça-feira (14). O atirador foi morto pela polícia. O ataque começou por volta das 8h da manhã (horário local), segundo o vice-xerife do condado de Tehama, Phil Johnston. O ataque teria começado em uma casa de Rancho Tehama e terminado em uma escola primária, onde houve "múltiplos disparos", segundo Johnston. "Ficou muito claro que tínhamos um sujeito que estava escolhendo alvos a esmo", disse o vice-xerife ao "New York Times". "Estamos cientes de que houve um incidente de violência doméstica reportado por vizinhos, envolvendo o suposto atirador." Os detalhes ainda são incertos, horas após os ataques, e as autoridades não têm um número exato de vítimas devido à grande quantidade de locais onde o atirador abriu fogo. Uma criança foi ferida enquanto estava no carro com sua mãe, que também foi atingida, disse Johnston. O atirador, cujo nome não foi divulgado, deixou ao menos sete "cenas de crime" em sua ação por Rancho Tehama, disse Johnston. Ele estava armado com um rifle semiautomático e duas pistolas. Segundo Brian Flint, morador da região, o atirador é seu vizinho, um homem na faixa dos 50 anos de idade que ele disse conhecer apenas como Kevin. "Vários tiros foram disparados em Rancho Tehama, com múltiplas vítimas. O suposto atirador está morto, por tiros das forças da lei", disse o vice-xerife ao "The Record Searchlight". "É um dia muito triste para nós, do condado de Tehama", acrescentou. Um dos feridos é uma criança de seis anos de idade com dois ferimentos a bala. Jeanine Quist, assistente administrativa do distrito escolar, disse que não houve mortos na escola, apenas feridos. As autoridades não se pronunciaram. "Retiramos por via aérea uma quantidade de alunos, a escola foi esvaziada e as crianças que assistiam à aula se encontram neste momento em um lugar seguro", acrescentou Johnston. Rancho Tehama é uma região escassamente povoada entre as cidades de Redding e Chico, a cerca de 160 km de Sacramento, no norte da Califórnia.