PM acabou preso ao tentar colar durante prova do Enem

Um policial militar foi preso pela Polícia Federal na tarde do último domingo (12). Ele é suspeito de tentar colar no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo informações do portal Bondenews, o oficial foi flagrado usando um telefone celular durante a prova, o que é obviamente proibido pelas regras do concurso. Ele foi autuado em flagrante e chegou a ser preso, mas já foi liberado.

Agora a Polícia Militar aguarda receber as informações do flagrante para abrir uma sindicância contra o policial. Embora o episódio tenha ocorrido fora do horário de trabalho, exige-se dos oficiais conduta ilibada.