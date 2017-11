Mostra Ecofalante abre inscrições para filmes latino-americanos nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (15), serão abertas as inscrições para a competição latino-americana da 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que será realizada entre 30 de maio e 13 de junho de 2018. Podem se inscrever, até 15 de janeiro, filmes latino-americanos finalizados a partir de 2016. Não há restrição de gênero, mas as obras devem abordar temas ambientais. Os interessados devem se inscrever no site ecofalante.org.br/mostra. Os selecionados concorrem nas categorias melhor longa pelo júri (com duração a partir de 60 minutos e prêmio de R$ 15 mil), melhor curta pelo júri (até 59 minutos e prêmio de R$ 5.000) e melhor filme pelo público (sem premiação em dinheiro).