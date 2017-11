Seleção empata em primeiro confronto de Tite contra europeus

(foto: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

SÉRGIO RANGEL, ENVIADO ESPECIAL LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - A seleção empatou na primeira partida de Tite contra uma potencia europeia. No Wembley lotado, o Brasil não saiu do 0 a 0 contra a desfalcada Inglaterra, nesta terça (14). Os adversários não contaram com sete titulares, contundidos.

Foi o terceiro empate do time neste semestre. O Brasil tinha empatado com a Colômbia, em setembro, em Barranquilha, e com a Bolívia, em La Paz.

Os outros três confrontos no semestre foram vencidos pelos comandados de Tite. Assistido por 84.595 torcedores, o jogo em Wembley foi o último da seleção neste ano. Em março, o Brasil enfrenta a Rússia e a Alemanha.

Os dois jogos serão os últimos antes de o treinador anunciar em maio os 23 convocados para a disputa da Copa de 2018. Até agora, Tite coleciona 13 vitórias, três empates e uma derrota.

A série de vitórias foi construída basicamente nas eliminatórias. Antes de empatar com os ingleses, a equipe só havia enfrentado dois adversários de fora da América do Sul —Austrália, vencida por 4 a 0, em junho; e Japão, derrotado por 3 a 1, na sexta (10).

PIOR ANO — Neymar tentou, criou muitas jogadas, mas fechou o ano com sua pior marca como goleador da seleção. O atacante do Paris Saint-Germain encerrou o ano com uma média de 0,37 gol por partida. Ele balançou as redes apenas três vezes em 2017. O amistoso começou equilibrado. A primeira oportunidade foi do Brasil.

Aos 11min, Gabriel Jesus desviou de cabeça um cruzamento de Daniel Alves, mas o goleiro Hart defendeu. No primeiro tempo, a seleção dominou a partida. Neymar tentava fazer boas jogadas, mas não conseguia acertar a pontaria. Antes dos 30min, ele criou dois bons lances, mas errava no chute. Nas duas ocasiões, ele isolou a bola na arquibancada. Já Jesus abusava nos impedimentos. Ele recebeu dois bons lançamentos, mas sempre em posição irregular. Aos 32min, o técnico inglês foi obrigado a mexer no time. Contundido, o meia Loftus-Cheek deixou o campo. Lingard entrou na equipe.

No final do primeiro tempo, aos 46min, a seleção ainda teve uma chance. Neymar recebeu belo lançamento de Coutinho, mas Hart segurou. No segundo tempo, a seleção voltou dominando. Logo no primeiro minuto, Coutinho recebeu passe do atacante do Paris Saint-Germain.

O meia do Liverpool chutou a bola em cima do goleiro adversário. O jogo permanecia equilibrado. Aos 21min, Tite decidiu mudar o time. Ele colocou Willian no lugar de Coutinho. Já Fernandinho entrou na vaga de Renato Augusto Em seguida, Firmino substituiu Jesus. O gol da seleção não saia.

Aos 31min, o volante do Manchester City quase abriu o placar. De fora da área, Fernandinho chuto forte e acertou a trave de Hart.

Aos 35min, Willian desperdiçou outra oportunidade. Dentro da área, ele foi lançado por Neymar, mas chutou em cima do adversário. No final, o amistoso ficou aberto. Aos 43min, Lingard quase fez o gol dos ingleses, mas Alisson defendeu.

Em seguida, aos 45min, Neymar chutou de fora da área dando susto na torcida inglesa, que aplaudiu o empate sem gols após o árbitro português Artur Dias encerrar o amistoso.