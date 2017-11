Cruzeiro acerta venda de lateral esquerdo Diogo Barbosa ao Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está próximo de assegurar o segundo reforço para a temporada 2018. Na noite desta terça-feira (14), o Cruzeiro aceitou a proposta por 25% dos direitos econômicos do lateral Diogo Barbosa, destaque do time mineiro na conquista da Copa do Brasil. O futuro vice-presidente de futebol Itair Machado confirmou a informação à reportagem. "Eu e o presidente eleito [Wagner Pires de Sá] reunimos com o Gilvan [de Pinho Tavares, atual presidente] hoje [terça]. Falamos para ele que nós da nova diretoria estávamos arrecadando dinheiro para comprar os 75% com os donos do atleta [Coimbra]. Ele preferiu vender para entrar dinheiro no Cruzeiro. Ele era obrigado a pagar. Como ele não pagou, o Cruzeiro recebe 25%", afirmou o dirigente, que assume o cargo no ano que vem. De acordo com o dirigente do Cruzeiro, o Palmeiras irá pagar 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 17 mi) por 100% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos, autor do gol que tirou o time alviverde da Copa do Brasil neste ano. O atual campeão nacional ainda não se pronunciou sobre o assunto. A falta de "caixa" neste fim de temporada prejudicou qualquer tentativa de o Cruzeiro manter o lateral para 2018. Para ficar com Diogo Barbosa, o time mineiro, por contrato, era obrigado a pagar 4 mi de euros (R$ 15 mi) para o Coimbra, clube ligado ao BMG, a fim de adquirir todos os direitos econômicos do atleta. Entretanto, sem dinheiro, o atual campeão da Copa do Brasil desistiu de exercer a preferência de compra até 31 de dezembro e aceitou a proposta palmeirense pelo lateral, que chega ao clube para ser titular da lateral esquerda para a próxima temporada. Diogo Barbosa, que deve acertar até o fim do Campeonato Brasileiro o contrato com o Palmeiras, desembarca na capital paulista para ser o segundo reforço para o ano que vem. A diretoria do clube alviverde acertou a contratação de Emerson Santos, defensor do Botafogo, no meio do ano.