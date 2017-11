Candidato já pode conferir on-line o gabarito oficial do Enem 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgou nesta terça-feira (14) o gabarito oficial das provas deste ano. Os candidatos podem consultar as respostas na internet por dois caminhos: na página do Inep (enem.inep.gov.br), ou no aplicativo Enem 2017, disponível para Android e iOS. Mesmo sabendo quantas questões acertaram, os candidatos ainda não têm como calcular sua nota final, que será divulgada apenas em 19 de janeiro de 2018. Isso porque o Enem utiliza como forma de correção a TRI (Teoria de Resposta ao Item), um processo que atribui diferentes pesos a cada questão. Até lá, os candidatos podem conferir seus desempenhos no aplicativo Quero minha nota!, da Folha em parceria com a empresa de tecnologia educacional TunEduc. O usuário deve preencher suas respostas no Enem no aplicativo. Com base no gabarito do exame, o Quero minha nota! entrega uma estimativa bastante precisa da nota na prova de cada usuário.