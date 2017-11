Ingressos para a Copa da Rússia voltam à venda na quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa retoma nesta quinta-feira (16) a venda de ingressos para a Copa do Mundo da Rússia. A partir das 7h (de Brasília), poderão ser adquiridos bilhetes para as 64 partidas, além de pacotes para todos os jogos em cada um dos 12 estádios e para acompanhar uma seleção específica da fase de grupos até a final. A venda será feita pelo site da entidade (www.fifa.com/tickets) e os ingressos serão alocados pela ordem de chegada mediante confirmação do pagamento com cartão de crédito ou transferência bancária internacional.