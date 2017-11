Ministro do STF rejeita delação e questiona PGR

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), devolveu a delação premiada do marqueteiro Renato Pereira, que trabalhou para o PMDB, para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) faça ajustes nos benefícios concedidos ao colaborador. Para o magistrado, os termos fechados pela procuradoria foram demasiadamente benéficos ao delator. Na avaliação de Lewandowski, algumas cláusulas do acordo chegam a ser inconstitucionais. Ele destaca que o Ministério Público não pode agir como o Poder Judiciário e que cabe apenas a um juiz estabelecer pena ao réu. O ministro foi um dos críticos dos benefícios concedidos pelo colega Edson Fachin aos delatores da JBS, acordo alvo de polêmica. Durante julgamento sobre questões relativas à colaboração, em junho, Lewandowski defendeu que a legalidade dos acordos deveria ser analisada em um sentido "amplo". A delação de Pereira foi fechada pelo ex-vice-procurador-geral José Bonifácio, que trabalhava junto com Rodrigo Janot, e que deixou a PGR em setembro deste ano. Em sua delação, Pereira relatou oito casos que seriam de corrupção. A Procuradoria concedeu perdão em todos, "à exceção daqueles praticados por ocasião da campanha eleitoral para o governo do Rio no ano de 2014". Como punição decorrente do esquema de caixa dois em 2014, a Procuradoria concordou que Pereira deveria pagar R$ 1,5 milhão como multa em até 18 meses. O valor foi considerado baixo por Lewandowski. Para ele, cabe apenas ao Judiciário "apreciar se o montante estimado é o suficiente para a indenização dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido [erário e povo brasileiro]". PENAS A gestão Janot propôs pena unificada de quatro anos de reclusão, sendo que o primeiro ano seria de recolhimento domiciliar noturno por um ano, das 20h às 6h. Nos outros três anos, Pereira deveria prestar 20 horas semanais de serviço comunitário. Durante o período ele poderia viajar para o Brasil e para o exterior, a trabalho ou para visitar parentes. O ministro Lewandowski destaca que a Lei de Execução Penal permite a saída da prisão para viajar apenas "em caso de falecimento ou doença grave". "Inicialmente observo que não é licito às partes contratantes fixar, em substituição ao Poder Judiciário e de forma antecipada a pena privativa de liberdade e o perdão de crimes ao colaborador", escreveu o ministro. "O Poder Judiciário detém, por força de disposição constitucional, o monopólio da jurisdição, sendo certo que, somente por meio da sentença penal condenatória proferida por magistrado competente afigura-se possível fixar ou perdoar pena privativa de liberdade relativamente a qualquer jurisdicionado", afirmou Lewandowski. Além disso, a Procuradoria acertou com o delator que os prazos de prescrição começariam a valer apenas daqui a dez anos. A suspensão dos prazos prescricionais não está prevista no Código de Processo Penal. "Validar tal aspecto do acordo corresponderia a permitir ao Ministério Público atuar como legislador. Em outras palavras, seria permitir que o órgão acusador pudesse estabelecer, antecipadamente ao acusado, sanções criminais não previstas em nosso ordenamento jurídico ademais de caráter híbrido", diz a decisão do ministro. MARTA E PEZÃO O marqueteiro citou supostas ilegalidades envolvendo a senadora Marta Suplicy (PMDB-SP). Por isso, a delação ficou atrelada ao Supremo, foro de senadores. Renato Pereira falou ainda sobre supostos esquemas nas campanhas políticas de 2010 (Sérgio Cabral, para governo do Rio); 2012 (Eduardo Paes, prefeitura do Rio, e Rodrigo Neves, para a prefeitura de Niterói); 2014 (Luiz Fernando Pezão, ao governo do Rio); 2016 (Pedro Paulo, na prefeitura do Rio, Rodrigo Neves, em Niterói; e Marta à prefeitura de São Paulo). Ele também citou supostas irregularidades em licitações do governo do Rio e das prefeituras de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Além disso, ele disse que houve irregularidades envolvendo o grupo Opportunity. A reportagem não conseguiu entrar em contato com as pessoas citadas pelo marqueteiro até as 20h desta terça.