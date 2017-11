Ação é uma 'covardia', afirma Picciani

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (PMDB), afirmou em nota que a Operação Cadeia Velha é uma "covardia", em referência à prisão de seu filho, Felipe Picciani. "O que aconteceu hoje com meu filho é uma covardia feita para atingir tão somente a mim. Felipe é um zootecnista, bom pai, bom filho, bom amigo, que trabalha de sol a sol e não tem atuação política". O deputado disse que "jamais recebeu qualquer vantagem em troca de favores". "Não tenho nem nunca tive conta no exterior. Não conheço Álvaro Novis [delator], nunca o vi. Tampouco conheço seus funcionários. [...] O tempo vai se encarregar de desmascarar essa covardia em curso". A assessoria do deputado Edson Albertassi (PMDB) disse, em nota, que "as acusações serão contestadas pela sua defesa". O deputado Paulo Melo afirmou que "nunca teve envolvimento" com os delatores do caso. A defesa de Jacob Barata Filho afirmou que "pedirá o restabelecimento das medidas ordenadas pela Segunda Turma do STF, que já decidiu que a prisão preventiva do empresário é descabida". A assessoria de José Carlos Lavouras disse que a prisão preventiva decretada "foi imposta irregularmente".