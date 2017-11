Ex-governador de MS recebeu propina em mochilas, diz PF

FÁBIO FABRINI E RUBENS VALENTE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (PMDB) recebeu propinas em dinheiro vivo e mais R$ 20 milhões em doações eleitorais em troca de favorecer a JBS e outras empresas do grupo com incentivos fiscais, conforme a Polícia Federal. Parte dos recursos teria sido recolhida em São Paulo e levada em caixas e mochilas por um suposto operador do peemedebista. As suspeitas desencadearam nesta terça (14) a 5ª fase da Operação Lama Asfáltica. O ex-governador e o filho dele, André Puccinelli Júnior, foram presos preventivamente. A PF se baseou no material apreendido em etapas anteriores da investigação, nas delações da JBS e nos depoimentos de um novo colaborador para deflagrar a operação, batizada de "Papiros de Lama". Trata-se do pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda, que confessou ter atuado como gerente do esquema e "mula" do dinheiro supostamente pago de forma ilícita. "Entre 2006 e 2013, ele recebia valores de propina da JBS e entregava ao senhor Puccinelli em espécie ou [por meio] de depósitos", disse o delegado Cléo Mazzoti. A JBS teria pago em propinas o equivalente a 30% dos incentivos fiscais que recebia. Para a PF, André Puccinelli tinha papel de comando na "organização criminosa", que teria continuado recebendo propinas mesmo após a primeira fase da Lama Asfáltica ser desencadeada, em 2015. Há registros, segundo investigadores, de pagamentos ilícitos até o ano passado. A JBS teria feito pagamentos também a um instituto ligado a André Puccinelli Júnior. A entidade comprava livros do filho do ex-governador, que faturava com direitos autorais. A manobra inspirou o nome da nova fase da operação, "Papiros de Lama". Andre Puccinelli governou Mato Grosso do Sul de janeiro de 2007 a janeiro de 2015. OUTRO LADO O advogado dos Puccinelli, Renê Siufi, vai pedir habeas corpus para reverter as prisões preventivas. Ele disse que o ex-governador já havia prestado depoimentos e respondido a perguntas sobre "90% do que a PF divulgou". O advogado afirmou que a nova delação foi feita sem provas. Sobre os pagamentos da JBS ao instituto filho do ex-governador, ele afirmou que se trataram de patrocínios regulares.