Em duelo de gerações, Federer bate Zverev e avança à semi do ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto Brasil e Inglaterra se enfrentavam em Wembley, nesta terça-feira (14), outra parte de Londres dava atenção ao "duelo de gerações" do ATP Finals 2017, que terminou com vitória do suíço Roger Federer, de 36 anos, por 2 sets a 1 sobre o alemão Alexander Zverev, de 20. O duelo na O2 Arena, pelo torneio que reúne os melhores tenistas da temporada, teve parciais de 7-6 (8-6), 5-7 e 6-1, com o número 2 do ranking mundial confirmando o triunfo em 2h12min. O resultado garantiu Federer antecipadamente na semifinal. Enquanto Zverev impressionou com seu backhand no primeiro set, o suíço demorou para conseguir baixar a bola e competir com seu adversário. A parcial se equilibrou, com ambos jogando em alto nível, que levou para um tie-break acirradíssimo. Federer venceu de virada por 8 a 6, chegando a fazer cinco pontos consecutivos. Já o início do segundo set foi marcado por uma quebra de Federer e um primeiro game inconsistente para o alemão, fazendo o número 2 do mundo abrir dois games de vantagem. Mas Zverev reagiu e aproveitou uma sequência de duas duplas faltas e um game muito ruim de Federer. O jogo tornou-se parelho, como no primeiro set. No fim, o alemão confirmou a quebra no serviço de Federer e venceu por 7 a 5. No terceiro set, Federer quebrou três vezes o saque do número 3 do ranking mundial e usou o talento e a experiência para controlar o jogo e capturar a segunda vitória no ATP Finals —na estreia, ele despachou o norte-americano Jack Sock.