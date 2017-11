'Temos que brigar por títulos em 2018', diz goleiro do Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da queda em 2016 e sofrer na campanha de volta à Série A em 2017, Danilo Fernandes quer mudanças no Internacional. Após o empate em 0 a 0 com Oeste, nesta terça-feira (14), que garantiu o retorno a elite do futebol brasileiro, o goleiro pediu um ano melhor. "Essa camisa é muito pesada, não temos que simplesmente chegar em 2018 e cumprir tabela nos campeonatos. Temos que brigar por títulos. Nós representamos um time campeão mundial, e temos que honrar isso e buscar coisas maiores", disse o camisa 1. Danilo trabalhou bastante contra o Oeste. O Inter foi pressionado, jogou pouco, mas conseguiu pontuar. Foram 11 meses, 338 dias até voltar para a Série A. "Um ano difícil. Sofremos muito, mais do que deveríamos. Não era mais do que nossa obrigação. O time está de parabéns pelo jogo. Até certo ponto controlado. É claro que o Oeste viria para cima, suportamos. Não foi mais do que nossa obrigação. Temos que levantar a cabeça, foi um ano difícil", completou Danilo. O time colorado, agora, encara Goiás e Guarani ainda sonhando com título da competição —depende, porém, de tropeços do líder América-MG.