Inter empata com o Oeste e garante volta à Série A

Twitter do Internacional comemora retorno à Série A (foto: Reprodução/twitter.com/SCInternacional)

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional ficou no 0 a 0 com o Oeste nesta terça-feira (14) e atingiu o objetivo principal na temporada: está de volta à Série A. O time pouco fez em campo. Sem grandes oportunidades de gol (apenas uma evidente aos 47 minutos do segundo tempo), segurou o rival na Arena Barueri e chegou aos 65 pontos na classificação.

Desta forma, com sete de distância para o quinto colocado faltando seis para serem disputados na Série B, não pode mais ser alcançado. O Oeste ficou com 58 pontos. O título, porém, não está nem sequer próximo.

O resultado manteve a equipe gaúcha atrás do América-MG, e a distância pode ainda ser alterada no decorrer da rodada.

O penúltimo compromisso será com o Goiás, sábado, fora de casa. Já o Oeste pega o ABC-RN, no mesmo dia, em Natal. Em uma noite de pouca inspiração de parte a parte, Mazinho, ex-jogador do Palmeiras, foi o melhor em campo.

Partiu dos pés do rápido atacante do Oeste todas as poucas oportunidades de gol. O Internacional apresentou problemas costumeiros. Sem Guto Ferreira, com o interino Odair Hellmann, o time colorado se postou no 4-1-4-1 novamente. Em vez de D'Alessandro, suspenso, o escalado foi Felipe Gutiérrez.

E no ataque, sem Damião, o treinador centralizou Pottker e colocou Camilo aberto na direita. O time tentou trocar alguns passes no começo do jogo, mas não conseguiu. Sem grandes oportunidades, ainda falhou defensivamente muitas vezes e deu espaço para a criação de jogadas do rival.

Num primeiro tempo sem chance qualquer de gol, a melhor finalização do jogo foi do Oeste. William Cordeiro escapou às costas de Claudio Winck pelo lado esquerdo de ataque do time paulista, gingou para cima de Thales e bateu firme. Danilo Fernandes espalmou. Foi o mais perto de balançar a rede rival que os dois times tiveram.

O Inter jogou o segundo tempo de olho no que era necessário. O empate garantia a volta à Série A e de olho nele que o time visitante jogou. Por isso, tratou de ganhar tempo a cada lance e colocar mais marcadores do que atacantes em campo.

O time recuou, Danilo Fernandes precisou trabalhar e o Oeste só não abriu o marcador porque esbarrou em sua falta de qualidade técnica. Pouco futebol, mesmo com muito esforço, e a equipe gaúcha de volta à elite.