Paraná joga mal e empata com time rebaixado

Árbitro expulsa jogador do Santa Cruz (foto: Reprodução/Premiere FC)

O Paraná Clube empatou em 0 a 0 com o Santa Cruz, nessa terça-feira (dia 14) à noite, em Recife (PE), pela 36ª da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou na 4ª posição, com 60 pontos. A equipe pernambucana já estava rebaixada antes do início dessa rodada e entrou em campo apenas para cumprir tabela.

Clique aqui para ver a classificação da Série B no site Srgoool.

O Oeste empatou com o Internacional nessa terça-feira e caiu para a sexta colocação, com 58 pontos. O quinto colocado é o Londrina, também com 58 pontos.

Nas últimas duas rodadas da Série B, o Paraná ainda vai enfrentar CRB (em Maceió) e Boa (em Curitiba). Já o Oeste vai pegar o ABC (em Natal) e o Goiás (em Barueri). O Londrina ainda jogará com o América-MG (em Londrina) e com o Vila Nova (em Goiânia).

DESEMPENHO

O Paraná teve sua pior atuação desde que Matheus Costa assumiu o comando da equipe. A defesa jogou muito recuada, distante do meio-campo, e cometeu seguidas falhas individuais. Os volantes foram burocráticos com a bola e fracos na marcação. O quarteto ofensivo teve atuação apagada. O Santa Cruz escancarou suas fragilidades e, mesmo assim, foi melhor na partida, criando quatro chances reais de gol. O time pernambucano ainda teve um jogador expulso aos 26 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o Paraná não conseguiu aproveitar.

TÉCNICO

Esse foi o 16º jogo de Matheus Costa no comando da equipe. Ele soma 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas pelo clube.

ESCALAÇÃO

O Paraná manteve a escalação do jogo anterior, com Igor e Alemão no banco. Com isso, Robson virou centroavante. O esquema tático 4-2-3-1 foi mantido. A linha de três meias ofensivos era João Pedro (direita), Renatinho (centro) e Vitor Feijão (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná controlou o meio-campo, mas não soube aproveitar a frágil marcação do Santa Cruz. O time paranaense tocou a bola lentamente e foi pouco criativo na armação. Para complicar, não foi bem defensivamente e cometeu falhas individuais seguidas, permitindo três boas chances de gol para a equipe nordestina.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu João Pedro e entrou o centroavante Alemão. Com isso, Robson voltou a atuar pelo lado do campo. A situação piorou para o Paraná. O Santa Cruz melhorou e seguiu criando chances. Aos 13, outra troca no Paraná. Saiu Kiss e entrou o volante Leandro Vilela. O cenário seguiu favorável ao time pernambucano. Aos 26, João Paulo recebeu o segundo amarelo no jogo e acabou expulso. O Santa ficou com um jogador a menos.

SANTA CRUZ 0 x 0 PARANÁ

Santa Cruz: Julio Cesar; Bruno Silva, Anderson Salles, Sandro e Derley; Wellington Cézar, Thiago Primão (Marcílio), João Paulo e André Luís (Nathan); Ricardo Bueno e Grafite (Augusto). Técnico: Marcelo Martelotte

Paraná: Richard; Cristovam, Brock, Iago Maidana e Rayan (Igor); Gabriel Dias, Vinícius Kiss (Leandro Vilela), João Pedro (Alemão), Renatinho e Vitor Feijão; Robson. Técnico: Matheus Costa

Expulsão: João Paulo (26-2º)

Cartões amarelos: João Paulo, Thiago Primão (SC). Vitor Feijão (P).

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Arruda, em Recife (PE)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

18 – Vinicius Kiss acerta bom passe em profundidade. Robson entra nas costas da defesa e cruza rasteiro. Renatinho não alcança.

28 – Ricardo Bueno dribla Rayan e chuta da meia-lua. A bola vai para fora.

29 – Ricardo Bueno invade a área e chuta cruzado. A bola vai na rede, por fora.

34 – Robson recebe na área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

37 – Ricardo Bueno lança. João Paulo recebe nas costas de Rayan e encobre Richard. A bola vai para fora.

41 – Falta na intermediária. Robson lança para a área. Rayan cabeceia ao lado.

Segundo tempo

1 – Ricardo Bueno recebe na área e ajeita para André Luís, que chuta perto, ao lado.

3 – Contra-ataque. Robson toca para Alemão, que chuta cruzado. O goleiro defende.

10 – André Luís entra livre na área e cruza rasteiro. Augusto chega de carrinho na pequena área e Richard se atira na bola, salvando o Paraná.

34 – Renatinho bate escanteio. Gabriel Dias desvia. O goleiro salva.