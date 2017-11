Acidente entre carro e caminhões deixa 5 mortos em Teófilo Otoni, MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e dois caminhões na rodovia BR-116, no km 267, em Teófilo Otoni (MG), na tarde desta terça-feira (14). Uma carreta que transportava eucalipto tombou por volta das 15h em um trecho de descida e curva da rodovia, espalhando a carga na pista. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão cegonha e um carro da Prefeitura de Crisólita não conseguiram desviar e se envolveram no acidente. Quatro ocupantes do carro e o motorista da carreta morreram no acidente. O nome das vítimas não foi divulgado pela polícia. O motorista do caminhão cegonha ficou ferido e foi levado a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. A rodovia ficou parcialmente interditada até às 23h para socorro às vítimas, perícia e limpeza do trecho onde ocorreu o acidente.