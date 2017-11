Um guardador de carro de 34 anos foi encontrado desacordado com ferimento na barriga na noite de terça (14), no Campina do Siqueira, em Curitiba. Ele foi encaminhado ao Hospital Evangélico com risco de morte.

As primeiras informações são de que ele teria sido ferido por uma mulher. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.