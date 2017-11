Amigos e família pedem que Anderson tente ficar bem longe de Tina em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta terça (1) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Tato (Matheus Abreu) e Roney (Lucio Mauro Filho) comentam sobre o fraco movimento da lanchonete no período de férias e sentem falta de Keyla (Gabriela Medvedovski) e Tonico. Guto (Bruno Gadiol) visita Benê (Daphne Bozaski) e diz que está fazendo terapia. Benê aceita se consultar com Renata. Há uma passagem de tempo. Benê diz estar gostando das sessões com Renata. Das Dores e Nena exigem que Anderson (Juan Paiva) se esforce para se recuperar da tristeza pela viagem de Tina. Fio (Lucas Penteado) começa a trabalhar no salão de K2 (Carol Macedo). K1 (Talita Younan) conta para K2 sobre a viagem com MB. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. A mãe de Juca (Mikael Marmorato) conta a Bóris (Mouhamed Harfouch) que o filho mudará de escola. Dóris convida Bóris para substituir uma professora no Cora. Clara marca um encontro com Felipe. Guto convida Benê para uma viagem de apresentação musical.