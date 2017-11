Reinaldo questiona Inácio sobre seu sentimento por Lucinda em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (27) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, No Rio, Irmã Assunção revela a Maria Vitória (Vitória Strada) que José Augusto (Tony Ramos) resgatou Mariana. Odete sofre e Conselheiro a conforta. Inácio (Bruno Cabrerizo) comenta com Lucinda (Andreia Horta) seu desconforto com Gregório. Irmã Assunção promete a Maria Vitória que entregará a carta dela a José Augusto. Helena (Jessika Alves) pensa em trabalhar no empório de Geraldo. Otávio (Marcel Otávio) corteja Natália (Giulia Gayoso) e Tomaso (Ricardo Vianna) se incomoda. Balbina (Walkiria Ribeiro), cobra de Bernardo (Nelson Freitas) que assuma Pepito como filho. Celina (Barbara França) e Artur (Guilherme Leicam) se beijam. Em Morros Verdes, Delfina é dura com Tereza (Olivia Torres). No Rio, Lucerne orienta Pé de Cabra a seguir Felícia. Reinaldo questiona Inácio sobre seus sentimentos por Lucinda. Em Portugal, Padre Lúcio conta a Henriqueta que Inácio se casará no Brasil e lhe passa o endereço do rapaz. Henriqueta expulsa Fernão da Quinta. No Rio, Olímpia é hostil com Edgar. Reinaldo passeia com Eunice e Bernardo os observa. Em Portugal, o convento de Irmã Imaculada é fechado pela Guarda e Delfina comemora.