Em 'Pega Pega', Athaíde arma com Timóteo de culpar Eric pelos crimes cometidos por eles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (15) em "Pega Pega", novela de Claudia Souto, Sandra Helena (Nanda Costa) se orgulha por Aníbal estar trabalhando no táxi. Athaíde (Reginaldo Faria) arma com Timóteo de culpar Eric (Mateus Solano) pelos crimes cometidos por eles. Antônia (Vanessa Giácomo) propõe que Domênico (Marcos Veras) vá morar com ela.Luiza (Camila Queiroz) impede que Eric invada o apartamento de Malagueta (Marcelo Serrado). Nelito deixa claro para Antônia que não gostou de saber que Domênico irá morar com eles. Maria Pia (Mariana Santos) mente para Eric, dizendo que passou a noite com amigas. Douglas (Guilherme Weber) deixa Nelito ocupar o quarto que era de Cristóvão. Expedito (Fabio Felipe) diz ao delegado que recebeu uma denúncia sobre o encontro de Timóteo com o mandante da morte do perito. Pedrinho (Marcos Caruso) questiona Athaíde se estava tendo um caso com Mirella. Timóteo entrega um envelope para Eric. Antônia encontra as identidades do perito e de sua mulher no envelope em posse de Eric.