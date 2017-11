BNDES terá fundo de até R$ 100 milhões para investir em start-ups

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BNDES anunciou nesta terça-feira (14) que terá um fundo de até R$ 100 milhões para investir em start-ups. Do montante, 40% virá do próprio banco, a partir de seu braço de investimentos. O restante será captado com outros investidores. Os recursos serão destinados a empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Em nota, o banco afirma que busca prioritariamente companhias que atuam em áreas como agronegócios, biotecnologia, cidades inteligentes, Economia Criativa, Nanotecnologia, Novos Materiais, Saúde e Tecnologias da Informação e Comunicação. O BNDES atuará nesses investimentos, com até R$ 500 mil em caso de primeiras rodadas de financiamentos feitas por ele, sempre em parceria com investidores-anjo ou aceleradoras que façam aportes de mesma proporção. Empresas que tiverem bom desempenho podem receber até R$ 5 milhões em recursos (incluindo os valores aportados anteriormente). Foi lançado edital para selecionar gestor do fundo. Serão recebidas propostas até o dia 12 de janeiro.