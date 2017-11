Austrália domina Honduras e garante vaga para a quarta Copa consecutiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo em que teve o domínio durante os 90 minutos e quase não levou sustos, a Austrália venceu a Honduras por 3 a 1, em Sydney, e garantiu vaga para disputar na Rússia a sua quinta Copa do Mundo, a quarta de forma consecutiva. O país também disputou o Mundial de 1954. Depois de um 0 a 0 em Honduras no primeiro jogo da repescagem entre os representantes das Eliminatórias da Ásia e da Concacaf, os australianos pressionaram desde o início e chegaram à vitória com três gols no segundo tempo. Se contra a Síria, em jogo que definiu o representante na Ásia na repescagem, o veterano Tim Cahill foi o herói, desta vez o protagonismo ficou com Mile Jedinak. O atacante do Aston Villa participou dos três gols de forma decisiva: Aos 11 minutos do segundo tempo, bateu a falta que originou o primeiro gol australiano, que foi anotado como contra de Figueroa no site da Fifa. Depois, fez de de pênalti aos 27 e 39 minutos. Honduras descontou nos acréscimos com Maynor Figueroa. Com a vaga, a Austrália é a 31ª seleção classificada para a Copa do Mundo e fará parte do pote 4 no sorteio que será realizado no dia 1º de dezembro, na Rússia. O país, apesar de disputar as Eliminatórias da Ásia, garantiu a participação de um representante da Oceania no Mundial. A última vaga será definida na próxima madrugada, quando Peru e Nova Zelândia definem quem irá para o Mundial. No jogo de ida, as seleções ficaram no 0 a 0. O jogo terá início às 0h15.