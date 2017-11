Após 154 mil atendimentos, Mutirão da Cidadania chega à Regional do Tatuquara

(foto: Pedro Ribas/SMCS)



Nos próximos dias 16 a 18 de novembro, a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado realizam em parceria o quarto Mutirão da Cidadania do ano. Desta vez o evento acontece na Administração Regional do Tatuquara, onde vivem cerca de 113 mil pessoas nos bairros Caximba, Campo do Santana e Tatuquara, que terão à disposição uma série de serviços públicos (veja programação completa abaixo).

Os três eventos anteriores, no Bairro Novo, Cajuru e CIC, registraram juntos mais de 154 mil atendimentos.

Para o prefeito Rafael Greca, esta é mais uma oportunidade de o poder público efetivar sua função de atender bem a população. “O sucesso dos três primeiros mutirões mostra a importância desta parceria em prol dos moradores da nossa querida Curitiba”, disse o prefeito.

Atendimentos

Durante o Mutirão, o Instituto de Identificação dobra sua capacidade de atendimento, que normalmente é de 400 pessoas por dia em Curitiba, com o objetivo de suprir a alta demanda por emissão de carteira de identidade. O serviço vai funcionar com horário de estendido, distribuindo 500 senhas por dia na quinta e na sexta e 400 no sábado (veja abaixo).

Também serão ofertados encaminhamento para vagas de emprego, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites, e cadastramento de estudantes para a rede pública ensino.

Outros serviços incluem o cadastro para recebimento do kit digital (de televisão), inscrição de animais domésticos para o Castramóvel, exposição de projetos de robótica, informações sobre alimentação saudável e de direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas, entre outros.

O pré-teste de visão apoiado pelo Worktiba, muito procurado no Mutirão da CIC, também vai estar à disposição da população. A iniciativa é da Prevention Vision Teste, startup que funciona no coworking público da Prefeitura e faz parte do Vale do Pinhão.

As apresentações culturais, por sua vez, passam por sertanejo, funk, teatro, capoeira e ballet, além da oferta de diversas oficinas e atividades de lazer.

“Estamos confiantes que o Mutirão da Cidadania do Tatuquara será mais um sucesso de público”, afirma Eduardo Pimentel, vice-prefeito e coordenador municipal do evento. “O número de atendimentos tem crescido a cada edição, o que mostra a qualidade e a importância deste trabalho.”

O administrador da Regional do Tatuquara, Jadir da Silva Lima, diz que a expectativa em relação ao mutirão é atingir a marca de 50 mil atendimentos nos três dias.

“Vamos tornar muito claro para a população a utilidade da Rua da Cidadania, local onde poderão ser resolvidas quase todas as demandas, evitando o deslocamento do bairro até o centro da cidade”, garante.

O prédio da Rua da Cidadania foi inaugurado há dois anos.

SERVIÇO:

Local: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Rua da Cidadania do Tatuquara.

Telefone: (41) 3265-419.

Atendimento

Quinta (16) e sexta-feira (17), das 13h às 18h.

Sábado, das 9h às 17h.

O atendimento do Instituto de Identificação para carteiras de identidade começará às 9 horas todos os dias.

PROGRAMAÇÃO

ABASTECIMENTO

Orientação para alimentação saudável.

Orientação para cadastro no Programa Armazém da Família.

Orientação sobre Sacolão da Família.

Oficina de sucos e de aproveitamento integral de alimentos.

Orientação para plantio em pequenos espaços com vasos, latas e potes.

Orientação para alimentação saudável.

Degustação de alimentos.

AÇÃO SOCIAL E EMPREGO – FAS, SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA, ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E SECRETARIA DE JUSTIÇA

Cadastro e encaminhamento para oportunidade de vagas de emprego pela Agencia Central do Estado.

Emissão de carteira de trabalho.

Sine Móvel: atendimento de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.

Agendamento de seguro desemprego.

Realização de cadastro único para participação em programas sociais.

Orientações sobre Direitos Humanos, Política do Trabalho e programas sociais.

Informações sobre direitos das crianças e adolescentes, das mulheres e das pessoas idosas.

Divulgação de Campanha “Dê preferência à pessoa idosa”.

Oficinas de pintura de rosto, bijuterias, mangá, origamis e artesanato.

Orientações e divulgação de serviços de proteção social.

Campanha contra abuso sexual infantil e de adolescentes.

Informações sobre passe livre para Pessoas com Deficiência.

Divulgação da Coleção “Paraná Incluso: Conhecendo a Pessoa com Deficiência”.

Atendimento do Centro de Referência e Atendimento a Mulher.

Ônibus Lilás de atendimento a mulheres.

Van da Família Paranaense: informações relativas ao Programa Familia Paranaense.

Brinquedoteca.

Exposição de trabalhos dos grupos da FAS.

Oficina de artesanato.

Expresso Solidariedade da FAS.

Cadastro para kit digital (para TV) de famílias de baixa renda.

Coral e dança de idosos.

Exposição de fotos Anjos Solidários.

Informações e critérios de inserção referentes ao mundo do trabalho (Mobiliza).

Cadastro para kit digital (para TV) de famílias de baixa renda.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Atendimento ao público e cadastro de solicitação de serviços.

Corte de cabelo masculino e feminino em parceria com Instituto Embelleze (quinta e sexta) e com o Senac (sábado à tarde).

AGÊNCIA CURITIBA E FOMENTO PARANÁ

Atendimento ao público e cadastro de solicitação de serviços, como orientações contábeis para micro empreendedores individuais.

Informações sobre financiamentos de microcrédito (até R$ 10 mil na pessoa física e R$ 20 mil na pessoa jurídica).

Atualização de cadastro no Fomento Paraná.

Orientações a micro e pequenos empreendedores.

Consultoria para gestão de negócio.

Auxílio na emissão de alvará.

Dúvidas comerciais.

Pré-teste de visão (Startup Prevention Vision Test – Vale do Pinhão).

COHAB

Educação ambiental para habitações sociais, com orientação sobre como fazer horta, jardim e descarte correto do lixo.

Orientação sobre regularização de contratos, repactuação de dívidas, inscrição e atualização para fila da Cohab.

Entrega de mais de 300 títulos de posse para moradores da região.

COPEL

Pedido de ligação nova.

Atualização cadastral na Copel.

Cadastro de tarifa social – Luz Fraterna.

Emissão de segunda via da fatura.

Pedido de religação de energia.

Orientações sobre uso seguro e eficiente de energia, com teatro palestras e distribuição de materiais informativos a crianças e pais.

EDUCAÇÃO

Mostra projeto de robótica: Cyber Rex (Omar Sabbag), Alcateia (Caic Cândido Portinari).

Cadastramento de alunos para a rede pública.

Inscrição para exame de equivalência para Educação de Jovens e Adultos.

Apresentação dos programas Linhas do Conhecimento, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, do Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, Comunidade Escola, Mama Nenê, Seed Lab e Instituto Fundepar.

Exposição de trabalhos das escolas da região e de artesanato do Programa Comunidade Escola.

Pintura em rosto e gesso e artesanato.

Oficinas de desenho, fotografia, programação de robôs, animação e jogos digitais.

Jardins de Mel.

Apresentações de Dança Circular, Dança Contemporânea, Coral Guido Viaro e do Teatro “Outra Chance”.

ESPORTE E LAZER

Linha do Lazer, com jogos gigantes, tênis de mesa e brinquedos.

Fase regional dos Jogos das Escolas Públicas (Centro de Esporte e Lazer Santa Rita).

Avaliações físicas para enfrentamento da obesidade (Clube da Gente e Centro de Atividade Física).

Festival de futsal e natação do Programa Escola+Esporte=10 (EE10).

Passeio ciclístico – Pedala Tatuquara.

FUNDAÇÃO CULTURAL E SECRETARIA DE CULTURA

Apresentações musicais, teatrais e de dança.

Aulas experimentais do projeto Musicar.

Divulgação de cursos e ações projetos da FCC.

Coral Projeto Musicar (crianças do Cajuru).

Banda Lyra, Aline Morena Trio, Banda da Polícia Militar, Banda Novo Resgate.

MC Sche, MC 3D, rapper Paladino, Mixtape Champions.

Viola Quebrada, Alisson Brasil.

Ballet Magnificat!

Teatro do Detran.

Grupo de Capoeira – Mestre Esquiva.

Exposição "A Lua Foi ao Cinema", homenagem à Paulo Leminski feita por sua filha Estrela.

FINANÇAS E FAZENDA

Atendimento ao público e cadastro de solicitação de serviços, como parcelamento de dívidas do IPTU.

Informações e inscrições no programa Nota Paraná.

Informações sobre os tributos municipais, como IPTU, ISS e ITBI.

GUARDA MUNICIPAL, POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

Emissão de Carteira de Identidade (com horário estendido).

Teatro de Fantoches da Guarda Municipal sobre segurança e bom uso da estrutura urbana.

Grupo de Operações com Cães.

Apresentação: Brigadas de incêndio nas escolas (educação).

Rondas da cavalaria da PM.

Confecção de boletim de ocorrência de perda e extravio de documentos.

Exposição de materiais táticos do Cope e do Tigre.

Palestra sobre prevenção às drogas.

Distribuição de materiais educativos sobre segurança pessoal, residencial e escolar.

MEIO AMBIENTE, INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ E SANEPAR

Cadastramento de animais domésticos para o Castramóvel.

Distribuição de mudas.

Orientações sobre Tarifa Social da Sanepar.

Regularização de débitos e cadastro de clientes da Sanepar.

Orientações sobre saneamento básico e programa Trate Bem a Rede.

Palestras e demonstrações do ciclo da água no Ônibus EcoExpresso.

Regularização fundiária de áreas rurais no ITCG.

Mostra de rochas e outros minerais encontrados no Paraná.

Informações sobre geoturismo.

Exposição de objetos confeccionados com resíduos recicláveis, carrinho manual e elétrico de coleta de resíduos.

Trilha da biodiversidade.

Jogos gigantes sobre arborização e dicas ambientais.

PROCON

Orientação e distribuição de cartilhas sobre direitos do consumidor.

SAÚDE

Testagem rápida HIV, Sífilis e Hepatites virais.

Orientação sobre saúde da mulher e saúde reprodutiva.

Orientações sobre alimentação saudável, atividade física e tabagismo.

Orientações sobre a saúde do trabalhador.

Orientação sobre o uso do Aplicativo Saúde Já.

Orientação da Odontologia com uso do Odontomóvel.

Auriculoterapia (combate a problemas de saúde baseado no estímulo sensorial das orelhas).

Orientações sobre a Dengue e Segurança Alimentar.

Orientação/Cadastro para doação de orgãos, medula óssea e sangue.

Ouvidoria da Saúde (da secretaria estadual).

SETRAN E DETRAN

Atendimento para serviços como pedidos de sinalização de ruas, credencial de vagas especiais de estacionamento (idosos e deficientes), impressão de boletos de multas e protocolo de defesa contra infrações, cópias de documentos, solicitações para uso e bloqueio de vias e apoio de agentes para eventos.

Educação para o trânsito para crianças (Escola Pública de Trânsito).

Carteira de Habilitação e veículos.

Terminal de autoatendimento para consultas e pagamento de taxas.

Orientação sobre dispositivos de segurança e direção segura.

URBANISMO

Informações sobre as regras para edificações na cidade e de fiscalização, impressão de guia amarela (consulta para fins de alvará) e informações gerais (como construção de passeio, zoneamento e alvará comercial).