Pequeno guia para escolher e usar uma bolsa

Além dos calçados, as bolsas costumam estar entre os objetos de desejo das mulheres, mas algo tem me chamado a atenção quando visito o guarda-roupa das minhas clientes: a grande quantidade de bolsas sem uso e armazenadas de modo incorreto. O resultado são peças com aparência muito mais velha do que de fato são, pois ficam amassadas e o material torna-se desgastado. Por isso, sou incansável em dizer como gosto da proposta do consumo consciente. Ou seja, que tenhamos em nosso guarda-roupa somente peças com frequência de uso que a justifique ocupar aquele espaço todos os dias.

