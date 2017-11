Movimento nas estradas que vão de Curitiba às praias é o triplo do normal

(foto: Diego Pisante/Ecovia)

Apesar de o feriado da proclamação da República ser de um dia só e no meio da semana, o movimento nas estradas que levam às praias é grande. Na BR-277, em direção ao Litoral do Paraná, o movimento é o triplo do normal na manhã desta quarta (15): 1440 carros por hora. No sentido contrário, para a Capital, o fluxo é de pouco mais que 300 veículos.

Na BR-376, em direção as praias de Santa Catarina, o movimento é semelhante: 1600 carros por hora, também o triplo do normal.