Melo e Kubot vencem irmãos Bryan e estão nas semifinais do ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela segunda rodada do grupo Woodbridge/Woodforde, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot venceram os irmãos americanos Bob e Mike Brian por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, pelo ATP Finals. Com o resultado, a dupla vencedora já está garantida nas semifinais do torneio. Melo já entrou em quadra sabendo que vai terminar o ano como líder do ranking de duplas, feito alcançado com a vitória na estreia pelo ATP Finals. Com moral, a parceria do brasileiro quebrou os americanos logo no terceiro game do primeiro game, abrindo 3 a 1 em seguida. A vantagem foi o bastante para que a dupla vencesse a parcial por 6 a 4. Na segunda parcial, a vantagem de Melo e Kubot veio no sétimo game, quando a dupla pontuou no saque dos adversários. A parceria do brasileiro aproveitou a vantagem para colocar pressão no último serviço dos americanos e conseguiu mais uma quebra, vencendo a parcial por 6 a 3 e confirmando o triunfo. Com o resultado, Melo e Kubot são os primeiros a vencerem seus dois primeiros jogos da chave, garantindo classificação para as semifinais do torneio. Ainda nesta quarta, mais um brasileiro vai entrar em quadra pelo grupo Woodbridge/Woodforde. Jogando ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares vai enfrentar o bósnio Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers em jogo com início previsto para as 16h. A quarta-feira ainda terá mais dois jogos de simples no ATP Finals, os dois válidos pelo grupo Pete Sampras. Grigor Dimitrov encara David Goffin, e Pablo Carreño Busta mede forças com Dominic Thiem.