Blake Shelton é eleito o homem mais sexy do mundo

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor de música country Blake Shelton, 41, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista "People". Ele é um dos jurados do programa "The Voice" americano, ao lado de Jennifer Hudson, Miley Cyrus e Adam Levine (vocalista do "Maroon 5"). "Sempre fui feio a minha vida inteira. Se posso ser sexy por um ano, eu aceito!", afirmou Shelton à revista "People". Nesta semana, seu último álbum, "Texoma Shore", chegou ao topo no ranking country da "Billboard". Shelton afirmou que não vê a hora de se encontrar com Adam Levine para "esfregar na cara" dele o prêmio. Levine recebeu o mesmo título em 2013. "Quando as pessoas dizem para Adam 'Sr. Sexy', você sempre o vê dizer 'Bem, hummm...' Se você falar isso para mim, eu vou dizer: "Você está certo, eu sou o Sr. Sexy! Sempre fui feio a minha vida toda, se puder ser sexy por um ano, vou aceitar". Namorado da cantora pop Gwen Stefani nos últimos dois anos, Shelton diz que tenta manter a forma e ter uma alimentação saudável, mas que tem uma fraqueza para lanches, como jalapeño poppers (bolinhos recheados fritos de pimenta jalapeño) e picles, principalmente quando está em Tishomingo, Oklahoma. Shelton afirma que seu novo título é "como uma confirmação" e que vai curtir pelo resto de sua vida. "Não vou tratar isso como Hugh Jackman ou um desses caras que é humilde sobre isso. As pessoas vão me odiar por isso."