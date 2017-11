Saiba quais são as melhores empresas para trabalhar no Paraná

O GPTW, Great Place To Work, consultoria responsável pelo Ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar divulgou, nesta terça-feira (14/11), a lista das Melhores Empresas Para Trabalhar no Paraná 2017, no Bourbon Convention Hotel. Na categoria grandes, a Gazin conquistou o bicampeonato. A Pormade Portas chegou ao topo do ranking entre as médias. Já na categoria pequenas, a TecnoSpeed foi bicampeã. Nesta 8ª edição, o ranking Paraná contou com 131 empresas inscritas, representando 115.976 funcionários. Cinquenta empresas foram premiadas, sendo 10 grandes, 35 médias e cinco pequenas.

Para participar da 8ª edição da premiação no Paraná, as empresas tinham de contar com no mínimo 30 colaboradores. O evento contou com a parceria do Grupo HEL - responsável pela organização.

“É muita emoção conquistar esse prêmio tão importante. Pessoas felizes buscam produtividade e a era da industrialização se foi. Nosso perfil é trabalhar com amor e ousadia. O líder que manda ficou no passado, a paixão pelo trabalho é fundamental”, relata Claudio Zini - presidente da Pormade Portas (primeira colocada na categoria médias).

A pesquisa mede o nível de confiança dos funcionários em cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Ao longo do estudo, são avaliados também os comentários dos empregados sobre o ambiente de trabalho e as práticas culturais adotadas nas organizações, como inspiração dos funcionários, celebração das conquistas e compartilhamento dos resultados com a equipe.

As companhias paranaenses premiadas se destacam pelo forte investimento no desenvolvimento dos seus profissionais. “Como resultado, percebemos um time mais escolarizado que a média nacional: 10%, por exemplo, tem pós-graduação completa. O desenvolvimento do time contribui não só na qualificação, mas no engajamento das equipes. A rotatividade voluntária dos colaboradores dessas corporações é muita baixa. Investir na formação do time traz retorno imediato para o funcionário, para o clima e, principalmente, para os negócios. Estas empresas são exemplo disso", salienta Ruy Shiozawa – CEO do GPTW Brasil.

Outro ponto que chamou atenção foi à atenção dada com o clima organizacional. “Percebemos um grande avanço em relação ao tema pessoas. Existe um amadurecimento na compreensão de que essa questão é primordial para o sucesso do negócio. Apesar de 2017 ter sido um ano difícil para o brasileiro ficou evidente a preocupação das empresas paranaenses em investir no ambiente de trabalho inovando, aprimorando suas práticas e cuidando melhor das pessoas”, destaca Claudia Malschitzky, Diretora Executiva do GPTW Regional Paraná.

Raio-X

As empresas premiadas têm, em média, 34 anos de existência, seis empregam funcionários fora do Brasil e possuem unidades em três estados, em média. Os CEOs possuem, idade média, de 50 anos e estão há 14 no cargo. Oitenta e quatro por cento das empresas oferece bolsas de estudos para pelo menos 50% dos funcionários para cursos de graduação ou pós-graduação. E oitenta por cento disponibiliza programas de coaching. A oportunidade de crescimento, alinhamento de valores e qualidade de vida são os principais fatores de permanência.

“As corporações premiadas enfrentam melhor os desafios de anos difíceis como os últimos que passamos e potencializam mais as oportunidades em momentos de crescimento da economia conforme está previsto para o Brasil nos próximos anos. O segredo do sucesso é colocar as pessoas sempre no centro de tudo”, explica Hilgo Gonçalves, Embaixador do GPTW Paraná.

Outro ponto que vale salientar é a comunicação entre líderes e colaboradores. Quanto maior o número de feedbacks dados aos funcionários, maior é o índice de confiança. Quarenta e quatro por cento dos colaboradores das companhias premiadas receberam mais de três feedbacks ao ano.

Respeito e diversidade

As afirmativas em que os funcionários das premiadas mais concordaram são as seguintes:

96% - As pessoas são bem tratadas independentemente de sua raça, etnia, orientação sexual, sexo ou idade

94% - Tenho orgulho de contar a outras pessoas que trabalho aqui

94% - Quando se entra nesta empresa, fazem você se sentir bem-vindo

93% - Este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar

92% - Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho

Ranking das premiadas

Grandes

GAZIN

APETIT SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Volvo do Brasil

Electrolux

Lojas MM Mercadomóveis

Aker Solutions

Castrolanda Cooperativa Agroindustrial

Grupo A.Yoshii Engenharia

Copel Distribuição

Grupo Risotolândia

Médias

Pormade Portas

Sicoob Metropolitano

Agência Mirum

Perkins Motores

MOINHO GLOBO ALIMENTOS

DB1 GLOBAL SOFTWARE

GolSat Tecnologia

EMBRACON PR

Sicoob Norte do Paraná

Neovia Engenharia

Compensados Drabecki

SG SISTEMAS

RIVESA

VIASOFT SOFTWARES EMPRESARIAIS

Elotech Gestão Pública

CINQ TECHNOLOGIES

DATACOPER SOFTWARE

AQUARIO

Grupo Foxlux

Ferrari, Zagatto

GHELERE TRANSPORTES

CONSTRUTORA SARAIVA DE REZENDE

Furukawa Electric Latam

Banco RCI Brasil

Unimed Paraná

Advise Brasil

Multilog Sul

Clinipam

UNIPRIME

Fundação Copel

Peróxidos do Brasil

Pequeno Cotolengo do Paraná - Dom Orione

GRANOLAB | GRANOTEC DO BRASIL S.A

Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A Econorte

Grupo Marajo

Pequenas

TecnoSpeed S/A

Agência i-Cherry

SetaDigital

ACIL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA

Unimake Software