(foto: Divulgação/Prefeitura do Rio)

Os frequentadores da Praia do Arpoador, em Ipanema, na zona sul do Rio, foram surpreendidos esta manhã com uma baleia morta, encalhada, perto da área de arrebentação da praia. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que deslocou uma equipe do Grupamento Marítimo de Copacabana (Gmar), que está no local fazendo o trabalho de prevenção, isolando a área.

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que já acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que mande pessoal especializado ao local. A assessoria não soube informar qual a espécie de baleia e se ela morreu ao ficar encalhada ou se já estava morta e foi levada para a área de arrebentação pela correnteza.

Neste momento, a presença do corpo da baleia encalhada atrai a curiosidade de banhistas que se concentram no Posto 8 da orla da Praia de Ipanema. A Guarda Civil do Rio também ajuda no trabalho de isolamento. Os bombeiros aguardam a chegada do pessoal do Ibama para saber como o animal morto será retirado da água.