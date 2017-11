Papa vai leiloar Lamborghini que ganhou para ajudar necessitados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco ganhou nesta quarta-feira (15) um Lamborghini Huracán nas cores amarelo e branco, orçado em US$ 200 mil (R$ 663 mil; há modelos há venda no Brasil por cerca de R$ 1,7 milhão), mas não usará o veículo para passear pelo Vaticano. Francisco anunciou que o veículo, presente do fabricante, será leiloado pela firma Sotheby's. O valor arrecadado será doado para projetos que ajudem cristãos a reconstruírem suas casas destruídas pelo Estado Islâmico na região de Nínive, no Iraque. Também receberão doações projetos que ajudam mulheres vítimas de tráfico humano e de prostituição forçada e dois grupos italianos que prestam serviços médicos na África Central. O papa dispensou as limusines normalmente usadas pelos pontífices e dirige um Ford Focus azul. Amarelo e branco são as cores da bandeira do Vaticano. Lamborghini é parte do grupo Volkswagen.