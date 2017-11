Feriado é de sol e calor em Curitiba. Na quinta chove

Da Redação Bem Paraná com sites

15/11/17 às 13:59 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O dia da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), é de sol e calor em todo o Paraná. Até mesmo em Curitiba, as temperaturas estão altas nesta tarde. Os termômetros marcavam 28ºC pouco antes das 14 horas. Esse clima deve permanecer assim até a virada do dia. Na quinta-feira (16), a nebulosidade aumenta e pode chover em diversas áreas do Estado. Na Capital, a tarde pode ter chuvas isoladas aompanhadas de raios.

O fim de semana deve ser de muita chuva em todo o Estado. No sábado estão previstos os maiores volumes e as temperaturas caem.