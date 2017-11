Corpo de baleia amanhece encalhado na praia de Ipanema, zona sul do Rio

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma baleia morta foi encontrada na manhã desta quarta-feira (15) na praia de Ipanema, uma das mais movimentadas da zona sul do Rio. Ela está entre os postos 8 e 9. O animal mede entre 13 e 15 metros e estima-se um peso de 30 toneladas. A Guarda Municipal isolou o local e pediu que os banhistas não se aproximem. Os técnicos da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) ainda avaliam a melhor forma de retirá-la do local. Ele pode ser removida por um guindaste ou levada pelo mar por um rebocador até o porto do Rio. Nas duas hipóteses, ela será levada posteriormente de caminhão para o aterro sanitário de Seropédica. Esse foi o destino de uma baleia-jubarte que foi encontrada morta na praia da Macumba em 2014. Um ano após ficar enterrada, seus ossos foram retirados, limpados, montados e atualmente decoram a entrada do AquaRio, na zona portuária. O destino de mamíferos que aparecem mortos na orla costuma ser o lixo. Em geral, são cortados para que caibam nos caminhões da Comlurb (Companhia de Lixo Urbano) e jogados em aterros sanitários. Em praias isoladas do país, podem ser até explodidos ou abandonados para ação do tempo. Em agosto desse ano, uma outra baleia teve mais sorte em Búzios. Após quase 24 horas encalhada na praia Rasa, ela voltou ao mar com a ajuda de barcos e lanchas, além da ajuda de moradores da região.