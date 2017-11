Com vaga na Série A, Inter volta a Porto Alegre sob aplausos

Twitter do Internacional comemora retorno à primeira divisão (foto: Reprodução/Twitter)

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Sem grande festa, mas com aplausos e reconhecimento. Esta foi a volta do Inter para Porto Alegre depois de confirmar o acesso à Série A ao empatar em 0 a 0 com Oeste na noite de terça-feira (14). No início da tarde desta quarta-feira (15), o elenco foi recepcionado por aproximadamente 15 torcedores identificados no aeroporto Salgado Filho.

Não houve mobilização de união da torcida para fazer festa. Foram poucos identificados com as cores do clube que se destinaram ao aeroporto apenas com objetivo de receber os jogadores. Mas eles aplaudiram um a um dos atletas no desembarque. O Internacional não precisou descer por portão auxiliar ou algo do tipo. Desceu por portão normal e encontrou, também, o movimento natural do feriado.

Cada um dos atletas acabou precisando parar para dar autógrafos e posar para fotos com aficionados. "O sentimento é de dever cumprido. Nós sabíamos que seria difícil. Muito se fala em dinheiro, em investimento, em voo fretado, nisso, naquilo, mas ali dentro de campo são 11 contra 11. E só a gente sabe o quanto foi difícil atingir este objetivo", disse o volante Edenílson.

Com o ponto conquistado na terça, o Inter não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado e está matematicamente de volta à elite do futebol brasileiro. Terá, ainda, mais dois jogos para completar o calendário e ainda disputar o título.

O América-MG, porém, depende apenas de uma vitória na rodada seguinte para tirar do Inter tal aspiração. "Eu que estive no ano passado sei o quanto foi difícil. Tiramos um peso das costas. Sofremos muito nesta Série B e conseguimos nosso objetivo", completou Rodrigo Dourado.