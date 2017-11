(foto: Fabiano Guma)

A primeira custom house do Sul do Brasil realiza a 2ª edição do Campeonato de Serra Toco no próximo sábado, dia 18 de novembro, em Curitiba. O evento acontece na GriloGringo Custom House, a partir das 13h, na Rua Fernando Amaro, 801, Alto da Rua XV. A 1ª edição, na qual participaram 30 duplas, foi um verdadeiro sucesso e repercutiu tanto que os organizadores planejaram nos mínimos detalhes a 2ª edição, desta vez com uma novidade: além da categoria masculina, haverá também a categoria feminina. “Notamos na primeira edição do Serra Toco o grande interesse das mulheres em participar. Nesta segunda edição atendendo a inúmeros pedidos, criamos uma categoria exclusiva para elas”, explica Marco Guimarães, sócio da GriloGringo Custom House. Entre as regras desta edição está a proibição de participantes ligados a organizadores e/ou patrocinadores.

As vagas são limitadas a 30 duplas masculinas e 10 femininas. “Os vencedores de cada categoria serão definidos através da divisão do diâmetro das toras de madeira pelo tempo que a dupla levar para cortá-la. Tudo para garantir a isonomia do resultado, já que cada tora tem um diâmetro diferente”, explica Marco Guimarães. Haverá premiação para as três primeiras duplas de cada categoria, com objetos de decoração, kit de temperos, facas da PFG Cutelaria, produtos da Road Brothers, serviços na barbearia, tatuagens, além de uma Roçadeira Honda (da linha de Produtos de Força Honda) cedida pela Cabral Motor Honda (concessionária líder em vendas de motocicletas Honda em Curitiba e Região Metropolitana) e pela Honda Brasil, patrocinadores do evento.

As inscrições podem ser feitas na GriloGringo Custom House ao valor de R$20,00 por dupla ou R$100,00 em consumação na casa. Mais informações pelo telefone (41) 3044-0474 ou na página do evento: https://www.facebook.com/events/1755559741121832/.

Sobre o esporte

O esporte começou em 1891 na Austrália e tem até hoje competições nos EUA e Austrália, em eventos agrícolas e feiras estaduais. O Serra Toco Championship foi inspirado nos campeonatos de ‘woodchopping’, ou também conhecido como serra tronco. O evento inspirado na cultura “lenhadores da cidade”, com seu visual característico e barbas longas, traz uma atração inovadora para a capital paranaense.

Comida e Diversão

A partir das 13h haverá música ao vivo com a banda Them Old Crap (blues grass, bem ao estilo caipira norte americano com instrumentos como banjo, guitarra e violino). Durante todo o evento o estúdio MDP Tattoo fará um flash day com diversos desenhos exclusivos para o evento. Haverá exposição de marcas como a Gonzalo (especializada em temperos), a 4 Tempos (especializada em objetos de decoração feitos com peças automotivas), exposição de facas da PFG Cutelaria e também exposição de motocicletas Honda da Cabral Motor Honda. Para comer, os deliciosos hamburguers do Hamburger Party (hamburger artesanal) e o Bernonni.

Serviço:

2st Serra Toco Championship

Local: GriloGringo Custom House (Rua Fernando Amaro, 801, Alto da Rua XV – Curitiba/PR)

Quando? 18 de novembro, sábado, a partir das 13h

Mais informações: (41) 3044-0474 ou https://www.facebook.com/grilogringo