Evaristo Costa assina contrato de R$ 200 mil para ser garoto-propaganda 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de pleitear uma vaga de bom velhinho, o jornalista Evaristo Costa, 41, será garoto-propaganda de uma rede de eletrodomésticos. Ele mora com a mulher e os filhos no Reino Unido. O ex-apresentador do "Jornal Hoje" (Globo) assinou um contrato de R$ 200 mil para atuar nas redes sociais durante a Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro. A informação é da coluna "Olá", assinada por Fernando Oliveira, o Fefito, e publicada diariamente no jornal "Agora". Desde que deixou a bancada do telejornal, em julho passado, Evaristo Costa mudou seu visual e tem cultivado uma barba longa, estilo lenhador. Uma parte de seus mais de 5,8 milhões de seguidores no Instagram criticou o novo "look" em setembro passado. Em resposta, Costa afirmou: "Obrigado pelo seu comentário. Da minha barba cuido eu. Boa semana". SAÍDA DO 'JORNAL HOJE' O jornalista deixou a bancada do "Jornal Hoje" no dia 27 de julho, depois de 13 anos de trabalho. Na Globo, estava desde 1998. Evaristo Costa substituído por Dony de Nuccio. Costa afirmou que estava cansado e precisava descansar o corpo e a mente. "São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim", disse, à época de sua saída, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.