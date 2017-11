Accept em Curitiba: sempre uma aula do mais puro metal

(foto: Reprodução)

Quatro décadas levando o mais puro heavy metal a todos os cantos do planeta é uma tarefa para poucos. E entre eles está o ACCEPT, maior nome do metal alemão que passou pela terceira vez por Curitiba na noite desta terça-feira (14). Mark Tornillo, Wolf Hoffmann, Uwe Lulis, Peter Baltes e Christopher Williams arrebentaram pescoços durante duas horas na Ópera de Arame para o lançamento de “The Rise of Chaos”, seu 15º álbum de estúdio e o quarto da fase com o vocalista Mark Tornillo.

O Accept no palco é algo impressionante desde a década de 1980, quando Udo Dirkschneider ainda segurava os vocais. A peteca nunca cai, ninguém fica parado, não se ouve uma microfonia, uma nota fora do lugar. E o destaque é o guitarrista Wolf Hoffmann, um dos maiores da história do metal e um dos primeiros a incorporar elementos de música erudita no rock pesado, ainda nos anos 70. Sem a cabeleira loira que ostentava nos 80, Hoffmann ainda atua como um verdadeiro maestro do metal. Ele e o baixista Peter Baltes são os únicos remanescentes da formação original e estiveram em todas as fases da banda.

Leia mais no blog Mobmetal