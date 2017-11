Corinthians pode ter 1º grande título em Itaquera, mas festa será 'curta'

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está bem perto de fazer a sua maior festa na Arena de Itaquera depois de conquistar o título estadual no local em maio passado. Para voltar a comemorar no estádio, basta o líder do Campeonato Brasileiro vencer o Fluminense na noite desta quarta-feira (15). A celebração de uma conquista de âmbito nacional na Arena, porém, será mais curta para alguns torcedores que vão assistir à partida. Os espectadores vão ter menos de 60 minutos para deixar a Arena e conseguir chegar à Estação Corinthians-Itaquera a tempo de voltar para casa. Na última terça-feira (14), o Metrô de São Paulo informou que o horário de funcionamento será estendido até as 0h30, como já é feito normalmente nos jogos do Corinthians iniciados às 21h45. Normalmente, o serviço é feito até a 0h19. Em dias de partidas, há um prolongamento de 11 minutos. O torcedor corintiano, dessa forma, teria restrição para acompanhar a possível festa dos jogadores no gramado. De acordo com o Metrô, o último vagão que sair de Itaquera (Linha 3) permitirá as transferências para as linhas Verde (Linha 2) e Azul (Linha 1). A operação não envolve os trens da CPTM e nem a linha Amarela (Linha 4 - terceirizada). Vale lembrar que, mesmo no caso de título, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não preparou festa de premiação no gramado da Arena Corinthians. A decisão ocorreu depois de uma consulta ao clube. A ideia é que a taça e as medalhas, se o título for mesmo corintiano, sejam entregues no dia 26 de novembro, quando o Corinthians enfrentará o Atlético-MG em Itaquera. FESTA Até o título paulista, o Corinthians não tinha o melhor dos históricos em sua casa. Inaugurada há três anos e meio, a arena alvinegra foi palco de seis eliminações do time em disputas de mata-mata: Guaraní-PAR (Libertadores 2015), Nacional-URU (Libertadores 2016), Palmeiras (Paulista 2015), Audax (Paulista 2016), Santos (Copa do Brasil 2015) e Inter (Copa do Brasil 2017). Campeão brasileiro de 2015, o Corinthians garantiu o título em São Januário, no empate por 1 a 1 com o Vasco - na rodada seguinte, o time recebeu a taça e as medalhas na Arena após um histórico 6 a 1 no São Paulo. A primeira conquista de título no estádio ocorreu em maio passado, no Paulistão, campeonato com peso menor que o Brasileirão. Naquela oportunidade, o Corinthians garantiu a taça estadual com um empate por 1 a 1 com a Ponte Preta -antes, havia vencido por 3 a 0 em Campinas, no Moisés Lucarelli.