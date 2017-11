'Vivo num universo masculino, mas estou começando a derreter', diz Ivete sobre gravidez 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Ivete Sangalo, que já é mãe de Marcelo, 8, é grande a expectativa de agora, aos 45 anos, ser mãe de duas meninas -em setembro, a cantora, casada com o nutricionista Daniela Cady, 32, anunciou a gravidez de gêmeas, fruto de inseminação artificial. "Eu falava: 'meu Deus, manda para mim com saúde, do jeito que o Senhor mandar estou pronta para receber'. E tudo foi muito surpresa: de estar grávida, de ser gêmeos, duas meninas. É um presente muito lindo viver, acordar, trabalhar e saber que tem uma vida crescendo dentro de você", disse a cantora durante o "Encontro com Fátima" (Globo) desta quarta (15). A gestação, aliás, segundo a cantora baiana, está bem diferente da primeira, a começar pelo tamanho da barriga. "É outra história. Uma experiência que não se compara. A barriga está muito maior. Essa barriga [de agora] é [como] a barriga de parir o meu filho." Outra mudança, conta, é em relação ao sexo. "É um presente lindo da natureza. Vivo em um universo muito masculino e gosto, mas estou começando a derreter... Queria mais filhos e aí vieram as duas menininhas. Tudo foi surpresa", declarou. FORA DO CARNAVAL A cantora, um dos maiores nomes da música brasileira, não participará do Carnaval de 2018 por conta da gravidez. "Eu sou uma cantora do Carnaval, eu tenho uma relação muito forte e intensa com essa festa. É paixão total, o que me faz sentir muito por essa ausência", disse a artista em comunicado oficial divulgado pouco depois da gestação vir a público. "Mas devo confessar a vocês a alegria de estar novamente vivendo esse momento delicioso em minha vida. Estou muito feliz e sei que quando eu tô feliz, vocês ficam felizes junto", completou. Em outubro, durante evento de uma marca de tintas para cabelo da qual é garota-propaganda, Ivete disse que, em uma noite, chega a urinar 18 vezes. "De noite elas explodem. Faz xixi, volta, faz outro xixi, volta. Eu falo: 'meu deus, que horas vai parar esse xixi?"