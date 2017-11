Polícia do RJ investiga morte de coronel reformado da FAB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio investiga a morte do coronel reformado da Força Aérea Brasileira Ialdo Pimentel, de 76 anos. O corpo foi encontrado, na manhã desta quarta (15), dentro do carro do militar, no Túnel Marcelo Alencar, na região portuária da cidade. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a polícia, as investigações estão sob a responsabilidade a Delegacia de Homicídios da capital. Conforme as primeiras informações, o coronel foi vítima de tiro. A perícia no local e no carro foi feita ainda de manhã. Agora, os agentes procuram possíveis testemunhas e vão recolher imagens de câmeras de segurança instaladas na região, que possam ajudar a identificar a autoria do crime.