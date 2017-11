Santos faz consulta e vê Gabigol muito caro para 2018

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos fez uma consulta com pessoas próximas ao atacante Gabigol, que está no Benfica, de Portugal, mas pertence a Internazionale, da Itália, para saber se existe a possibilidade de o atleta voltar a vestir a camisa do clube na próxima temporada. O clube paulista ouviu que Gabriel Barbosa, revelado nas categorias de base do clube, não está disposto a reduzir seus vencimentos para voltar ao Brasil. Desta forma, o atacante passa a ser uma negociação cara e improvável para 2018, já que hoje recebe pouco mais de R$ 1 milhão por mês. O Santos não descarta a negociação oficialmente, pois sempre sonha com o retorno de seus "pratas da casa", mas dificilmente deve abrir negociações com este valor. A ideia dos dirigentes é gastar esse "montante de salário" com dois ou três jogadores, no mínimo. O presidente Modesto Roma já prometeu publicamente que 2018 será um ano diferente em relação ao seu primeiro mandato, caso seja reeleito nas eleições de dezembro. Segundo ele, o clube paulista gastará com grandes contratações. No entanto, os oposicionistas que são conselheiros do clube consideram apenas um discurso político para conseguir votos. Até o momento, o Santos contratou apenas um jogador para a próxima temporada e o "modelo" de negócio continua sendo do "bom e barato". Trata-se do lateral esquerdo Romário, do Ceará. O lateral de 25 anos assinou um pré-contrato com o clube paulista por cinco temporadas após ter sido um dos principais destaques do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B. Atualmente, o lateral é o líder de assistências do clube na competição, com seis passes para gol. O Santos mira a contratação de mais cinco reforços para 2018: um atacante veloz, de beirada de campo; um centroavante, e um ou dois meias, caso Lucas Lima realmente deixe o clube, além de mais um lateral. Gabigol, contratação quase impossível, serviria para duas ou até três posições, neste caso, pois o atacante já defendeu o Santos como atacante de beirada, centroavante e meia.