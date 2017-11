Itália demite treinador após ficar fora da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Italiana de Futebol demitiu nesta quarta-feira (15) o técnico Gian Piero Ventura, que comandou a seleção na eliminação contra a Suécia na repescagem da Copa do Mundo. A queda de Ventura era dada como certa. A ausência da Azzurra no Mundial da Rússia causou enorme impacto negativo no futebol local. É a primeira vez que os italianos ficam de fora da Copa desde 1958.

Pouco antes de ser demitido, Ventura foi entrevistado por humoristas de um programa da TV italiana. Dentro do avião, o técnico relutou em dar entrevista, mas falou brevemente sobre sua campanha. “Eu ainda tive alguns dos melhores resultados dos últimos 40 anos. Eu perdi apenas dois jogos”, disse Ventura ao programa humorístico na linha “CQC”.

À frente da seleção italiana, o técnico de 69 anos teve 10 vitórias, quatro empates e três derrotas. A Federação Italiana não deu nomes do substituto de Ventura. A imprensa da Itália especula dois treinadores para o cargo: Antonio Conte (do Chelsea) e Carlo Ancelotti (sem clube).

DE ROSSI — Daniele de Rossi confrontou o auxiliar do técnico Giampiero Ventura no banco de reservas ao ser chamado para fazer aquecimento. Ao dar uma bronca no treinador e alertar que a seleção precisava de força ofensiva, De Rossi, um especialista na marcação, apontou para Lorenzo Insigne, que estava ao seu lado no banco.

O atacante de 26 anos, um dos destaques do Napoli, líder do Campeonato Italiano, talvez fosse a única esperança para dar gás novo a uma equipe que não achava forças para reverter a derrota por 1 a 0 sofrida para os suecos no jogo de ida.

A reação de De Rossi no campo foi a de diversos brasileiros nas redes sociais. Afinal, o nome do atacante do Napoli foi parar nos Trending Topics do Twitter durante a partida, na terceira posição. Ele teve mais menção no país do que qualquer outro companheiro que estava no gramado. Até o comentarista Caio Ribeiro, torcedor do time italiano, falou sobre o assunto. Durante o programa "Bem, Amigos", do SporTV, o ex-jogador do próprio Napoli criticou Ventura.