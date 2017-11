Bolonha ganha parque temático de comida italiana da rede Eataly

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com área igual a dez campos de futebol, a nova filial do Eataly, em Bolonha, no norte da Itália, mistura fazenda, restaurante e produtos artesanais -um parque de diversão para amantes da gastronomia local. A unidade, que se chama Fico Eataly World, foi aberta nesta quarta (15). Fico é sigla de Fabbrica Italiana Contadina (Fábrica de Agricultores Italiana). O espaço tem seis pavilhões com plantas e animais, como oliveiras e gado piemontês. Há workshops, que vão desde fotografia de alimentos até maturação de queijos, além de 45 restaurantes, com refeições a partir de 5 euros (R$ 19). O parque espera receber 6 milhões de pessoas em 2020. "Há sede de cultura italiana no mundo", afirma Oscar Farinetti, fundador da rede. A entrada é grátis, mas a visita aos pavilhões custa 10 euros (R$ 38). Os workshops, pagos, podem ser agendados pelo site do Fico Eataly World (https://www.eatalyworld.it/en/plan).