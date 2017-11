Ator português gravou cena de beijo embaixo da água com Marquezine 

SÃO PAULI, SP (FOLHAPRESS) - "Deus Salve o Rei", próxima trama da faixa da sete da Globo, terá Bruna Marquezine no papel da malvada princesa Catarina, uma das protagonistas. O folhetim só estreia em janeiro, mas a emissora e o diretor Fabrício Mamberti têm dado "spoilers" do que o público pode esperar da nova novela de ares medieval. Nos últimos dias, uma das cenas que mais chamou a atenção do público foi o beijo embaixo da água protagonizado por Marquezine e o ator José Fidalgo, que interpreta o vilão Constantino. A cena foi gravada numa cachoeira em Angra dos Reis (RJ) e os cliques foram divulgados no Instagram de Mamberti. Fidalgo é um rosto novo na dramaturgia brasileira, mas não em seu país, Portugal. Aos 38 anos, ele, que nasceu em Lisboa, é considerado um dos maiores galãs da "terrinha". Fidalgo tem dois filhos -Lourenço, 7, e Maria, 3- e, segundo a imprensa portuguesa, está solteiro. Apesar de nunca ter assumido, ele é apontado como "affair" da atriz Oceana Basílio há cerca de um ano. Além de atuar, o ator adora motos. No seu site oficial, chamado "Crônicas de Fidalgo", ele se descreve como "um apaixonado por motos que despertou para este mundo um pouco mais tarde do que o normal, com 30 anos". "Desde pequeno que [eu] adorava ter uma moto, mas por proibição dos meus pais e mais tarde pela consciência de não colocar em risco a minha integridade física em prol da minha profissão, fui adiando", diz o texto de apresentação do site. 'DEUS SALVE O REI' Escrita por Daniel Adjafre, o primeiro capítulo de "Deus Salve o Rei" está previsto para ir ao ar no dia 9 de janeiro. A data foi mantida pela Globo mesmo após o incêndio que atingiu o estúdio da novela no começo do mês -ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas com a chegada de bombeiros ao local. Além de Marquezine e Fidalgo, o elenco conta com nomes como Marina Ruy Barbosa, Táta Werneck, Rômulo Estrela e Johnny Massaro. Marina assume o papel de Amália, uma adorável plebeia, Marquezine será a malvada da história. Uma princesa ambiciosa que não está muito preocupada com a paz dos reinos.