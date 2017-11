Justiça determina libertação de ex-governador de Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região determinou nesta quarta-feira (15) a libertação do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (PMDB) e do filho dele, André Puccinelli Júnior, que haviam sido detidos na terça-feira (14) pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lama Asfáltica. A decisão do TRF substituiu a prisão preventiva deles por medidas cautelares: eles estão proibidos de viajar sem autorização judicial e têm o compromisso de comparecer em juízo regularmente. A Operação Lama Asfáltica investiga um esquema de corrupção que pode ter desviado R$ 235 milhões dos cofres públicos de Mato Grosso do Sul. Segundo as apurações da PF, Puccinelli recebeu propinas em dinheiro vivo e mais R$ 20 milhões em doações eleitorais em troca de favorecer a empresa JBS e outras companhias do grupo com incentivos fiscais. Parte dos recursos teria sido recolhida em São Paulo e levada em caixas e mochilas por um suposto operador do peemedebista. A 5ª fase da operação deflagrada na terça teve por base o material apreendido em etapas anteriores da investigação, delações premiadas de executivos da JBS e depoimentos de um novo colaborador, de acordo com os investigadores do caso.