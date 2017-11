Bruno Soares e Jamie Murray vencem a primeira e seguem vivos no ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Soares e Jamie Murray seguem vivos no ATP Finals. A dupla derrotou Ivan Dodig e Marcel Granollers nesta quarta-feira (15), em jogo da segunda rodada do grupo Woodbridge/Woodforde, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/1) e segue com chances de avançar no torneio em Londres. As duas duplas vinham de derrotas na estreia da competição. Britânico e brasileiro haviam perdido para Mike e Bob Bryan por 2 sets a 1, enquanto croata e espanhol caíram por 2 a 0 para Lukasz Kubot e Marcelo Melo. Por isso, as duas parcerias fizeram um jogo decisivo para manter chances de ir à semifinal. Para Soares e Murray, jogo era ainda mais decisivo porque o próximo duelo será contra Melo e Kubot, líderes do grupo e já garantidos na próxima fase. Bruno e Murray iniciaram o confronto com tudo. A dupla do brasileiro venceu os três primeiros games de forma consecutiva, confirmando o saque duas vezes e quebrando o serviço de Granollers. Quando Dodig sacou, conseguiu um game para os rivais de Soares. Depois, o cenário se repetiu: três games seguidos para brasileiro e britânico, que fecharam a parcial. Dodig foi quem começou sacando no segundo set. Como foi na primeira ocasião, o croata confirmou seu serviço, abrindo a parcial com 1 a 0 para Dodig/Granollers. O que se viu na sequência foi um domínio completo de Soares e Murray, que conquistaram seis games consecutivos e garantiram a vitória.