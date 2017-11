Ganhador do 'Fóssil do Dia' na COP-23, Brasil quer hospedar a COP-25

ANA CAROLINA AMARAL BONN, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou na tarde desta quarta-feira (15) a candidatura brasileira para sediar a COP-25, que deve acontecer no final de 2019. "O Brasil tem uma longa história de construção de pontes entre países, e espera continuar essa tradição", afirmou o ministro, que também gravou o anúncio em vídeo para o Twitter (https://twitter.com/mmeioambiente/status/930789968095666176). O Brasil marca a história da Convenção do Clima como anfitrião da "Rio 92", Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que inaugurou a Convenção-Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, dando largada para a série de negociações entre os países sobre o clima. Vinte anos depois, em 2012 o Brasil hospedeu a "Rio+20", cujas negociações levaram à agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com a edição de 2018 prevista para acontecer na Polônia, é esperado que um país da região da América Latina e Caribe sedie uma das próximas COPs do Clima. FÓSSIL DO DIA Antes mesmo da candidatura a anfitrião da COP, o Brasil já chamava a atenção nesta quarta (15). A tramitação no Congresso da MP 795, que concede subsídios ao setor de petróleo e gás em até R$ 1 trilhão nos próximos vinte anos, levou a rede CAN, composta por 1100 ONGs de 120 países, a eleger o Brasil para o prêmio "Fóssil do Dia". Tradicional nas negociações climáticas desde 1999, o prêmio é entregue a países que andam contra o acordo climático -nas negociações ou nas políticas domésticas. Durante a premiação, os representantes da CAN leram sua justificativa, que critica diretamente o presidente brasileiro, por ser responsável pela edição da Medida Provisória. "A taxa de aprovação pública de Temer é de 3%, aproximadamente a mesma que a margem de erro das pesquisas", alfineta a declaração, também citando um tweet (https://twitter.com/ANPgovbr/status/910203787402412032) publicado por um funcionário da ANP (Agência Nacional do Petróleo). "Como um funcionário do governo disse com franqueza, 'o mundo está indo em direção a uma economia de baixo carbono. Haverá petróleo no chão, e esperamos que não seja nosso', cita a declaração, concluindo que "o governo brasileiro parece estar totalmente ciente de que está cometendo uma falta".