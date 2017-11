Desfalcado, Atlético tem 'apagão' no ataque e perde para a Ponte

Ribamar disputa com Rodrigo, da Ponte Preta (foto: Matheus Reche/Futura Press)

O Atlético Paranaense perdeu por 2 a 1 para a Ponte Preta, nessa quarta-feira (dia 15) à tarde, em Campinas, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou na 12ª colocação, com 45 pontos, seis pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe paulista está em 17º lugar, com 39 pontos. Clique aqui para ver a classificação do Brasileirão no site Srgoool.

Na luta pela vaga na Copa Libertadores, o Atlético agora ficou cinco pontos atrás do G7 – o grupo dos seis classificados pelo Brasileirão mais o Cruzeiro, que é o 5º lugar e já está garantido na competição continental por ser o atual campeão da Copa do Brasil. A esperança do time paranaense é que o G7 possa virar G8 ou até G9. Para isso, precisa torcer para o Grêmio conquistar o título da Libertadores 2017 e o Flamengo, da Copa Sul-Americana 2017. A distância para o G9 é de um ponto.

O Atlético chegou à terceira derrota nos últimos quatro jogos. E, nas últimas cinco partidas, só marcou dois gols. Nas rodadas anteriores, porém, o time ainda teve grande volume no ataque, com média de 13 finalizações por jogo. Agora, contra a Ponte Preta, somou apenas quatro arremates ao gol adversário, configurando um 'apapão' no setor ofensivo.

Clique aqui para ver uma análise do desempenho individual dos jogadores do Atlético.

ARTILHARIA

O ponta/lateral Sidcley fez um gol no jogo. Ele é o artilheiro do time no Brasileirão, com cinco gols em 32 jogos, empatado com Guilherme (5 gols em 20 jogos).

TÉCNICO

Foi o 25º jogo do técnico Fabiano Soares à frente do Atlético. Ele soma 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha Jonathan, Deivid, Eduardo da Silva, Felipe Gedoz e Nikão, todos em recuperação. O técnico Fabiano Soares decidiu lançar Rossetto. O esquema tático era o 4-2-3-1 de sempre. As novidades eram o volante Rossetto na meia-direita e o zagueiro Zé Ivaldo na lateral-direita. Na linha de três meias ofensivos, Pablo ficou na esquerda e Guilherme centralizado. Na Ponte, os desfalques eram Emerson Sheik, John Kleber, Luis Alí e João Vitor. O time paulista usou o 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético teve mais posse de bola na primeira etapa e chegou a construiur duas boas jogadas. Em uma delas, Pablo cruzou e Ribamar acertou o travessão, logo aos 4 minutos. No resto do tempo, o time demonstrou lentidão e pouca ofensividade. Os laterais e volantes participaram pouco das ações defensivas. A Ponte tamém atacou pouco, mas abriu o placar aos 37. Pavez cometeu falta em Lucca na meia-lua. Danilo cobrou no cantinho e fez 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Atlético tentando propor o jogo e a Ponte Preta recuada. O time paranaense continuou errando demais com a bola e sem criar jogadas ofensivas. Aos 10, troca de centroavante: saiu Ribamar e entrou Ederson. Não adiantou. Aos 22, o segundo gol da Ponte. Nino Paraíba cruzou e Danilo, livre, cabeceou no canto. Aos 23, duas substituições. Saíram Pablo e Rossetto e entraram Sidcley e Douglas Coutinho. O esquema seguiu o 4-2-3-1. O Atlético diminuiu aos 33. Weverton lançou. Coutinho recebeu na ponta e cruzou. Sidcley chutou, a bola desviou no 'morrinho' e enganou o goleiro.

ESTATÍSTICAS

Ao fim de 90 minutos, o Atlético somou 4 finalizações (3 certas), 55% de posse de bola, 92% de eficiência nos passes e 5 escanteios. A Ponte Preta teve 8 arremates (5 certos), 45% de posse de bola, 80% de eficiência nos passes e 4 escanteios. Os dados são do Footstats.

PONTE PRETA 2 x 1 ATLÉTICO

Ponte Preta: Aranha; Nino Paraíba, Yago, Rodrigo (Marllon) e Jeferson; Naldo, Elton, Danilo (Emerson), Léo Arthur (Renato Cajá) e Lucca; Léo Gamalho. Técnico: Eduardo Baptista

Atlético: Weverton; José Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho, Rossetto (Sidcley), Guilherme e Pablo (Douglas Coutinho); Ribamar (Ederson). Técnico: Fabiano Soares

Gols: Danilo (37-1º e 22-2º), Sidcley (33-2º)

Cartões amarelos: Elton (PP). Guilherme, Pavez, Thiago Heleno (A).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Público: 5.421 pagantes

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Pablo cruza da esquerda. Ribamar sobe sozinho e cabeceia a bola no travessão.

22 – Léo Arthur cruza da esquerda. Lucca cabeceia fraco. Weverton segura.

37 – Gol da Ponte Preta. Pavez derruba Lucca na meia-lua. Falta. Danilo bate no cantinho, sem chance para Weverton.

45 - Lucca cruza da direita. A bola bate em Léo Arthur e sai ao lado do gol.

Segundo tempo

14 – Rossetto para Ederson para Lucho González, que chuta de fora da área. A bola passa perto.

17 - Lucca cruza da direita. Léo Gamalho salta e chuta com estilo. A bola vai para fora.

22 - Gol da Ponte Preta. Nino Paraíba entra livre na ponta direita e cruza. Danilo cabeceia no canto.

33 – Gol do Atlético. Douglas Coutinho cruza. Sidcley pega de primeira, na meia-lua. A bola toca no 'morrinho' e engana Aranha.

48 – Weverton chuta para a área. Paulo André desvia de cabeça. Coutinho chuta e Arenha espalma.