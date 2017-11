Balão cai em prédio residencial e pega fogo na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um balão, solto de forma clandestina, caiu sobre um prédio residencial em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objeto provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. Os bombeiros foram acionados por volta das 7h00 e enviaram duas equipes ao local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ninguém se feriu. O telhado atingido pelo balão ficou derretido. A queda do artefato foi registrada na rua Tucuna. Antes de atingir o prédio, o balão sobrevoava o aeródromo do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até esta publicação, segundo a Polícia Militar. OUTRO CASO A queda de um balão causou transtornos para os moradores de Pinheiros, também na zona oeste da capital, em agosto deste ano. O artefato atingiu a fiação elétrica na rua Teodoro Sampaio, próximo à rua Deputado Lacerda Franco. O fogo foi logo extinto, mas a energia teve que ser cortada para a retirada do objeto.