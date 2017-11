Ponte Preta bate Atlético-PR e embola briga pelo descenso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta fez a lição de casa na tarde desta quarta-feira (15) e deixou a briga contra o rebaixamento ainda mais embolada. Com dois gols de Danilo Barcelos, que por pouco não entrou em campo, a equipe campineira venceu o Atlético-PR por 2 a 1, no Moisés Lucarelli.

Antes da partida, o homem-gol da Ponte teve febre de mais de 38º —a comissão técnica chegou a vetá-lo, mas ele pediu para jogar e foi decisivo. O meia soltou o pé em uma cobrança de falta no primeiro tempo e anotou de cabeça na etapa final. O desconto dos atleticanos foi marcado por Sidcley, em falha do goleiro Aranha.

O resultado em Campinas deixou os times da parte de baixo da tabela do Brasileiro em estado de alerta ainda maior. A Ponte Preta, agora com 39 pontos, não deixou a zona de rebaixamento, mas colou no 16º colocado, o Vitória, com a mesma pontuação, e encostou ainda mais nas equipes ameaçadas pelo descenso.

Já o Atlético-PR estacionou nos 45 e praticamente deixou para trás o sonho que ainda tinha de alcançar uma vaga na Libertadores. A Ponte Preta agora volta a campo apenas na próxima segunda-feira (20) para encarar o Fluminense, no Maracanã, às 17h. Um dia antes, o Atlético-PR recebe o Vasco na Arena da Baixada, às 19h.

PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Yago, Rodrigo (Marllon) e Jeferson; Naldo, Léo Arthur, Elton e Danilo Barcelos; Lucca e Léo Gamalho. T.: Eduardo Baptista

ATLÉTICO-PR Weverton; Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho González, Rosseto e Guilherme; Pablo (Douglas Coutinho) e Ribamar (Ederson). T.: Fabiano Soares

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Elton (PON); Guilherme, Pavez, Thiago Heleno (CAP)

Gols: Danilo Barcelos (PON), aos 36min do primeiro tempo; Danilo Barcelos (PON), aos 21min, e Sidcley (CAP), aos 33min do segundo tempo