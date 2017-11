Coritiba e Flamengo fazem confronto sob pressão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coritiba e Flamengo ocupam posições distintas na tabela do Brasileiro, mas sofrem cobranças de intensidade parecida. A situação dos coritibanos é mais gritante. Na 15ª colocação, com 40 pontos, o time alviverde chega para o duelo com os flamenguistas nesta quinta (16), a partir das 21h, sob o risco de rebaixamento.

"É o jogo do ano para nós. Enquanto nós não alcançarmos a pontuação necessária para permanecer na elite, nosso pensamento tem que ser esse", resumiu o goleiro Wilson.

Já o clube carioca soma 50 pontos e figura na parte de cima da classificação, mas engana-se quem pensa que o ambiente é cômodo.

O Flamengo vem de uma sequência irregular e corre risco de ficar de fora até da pré-Libertadores do ano que vem —o que seria uma tragédia diante dos investimentos do clube.

A pressão sobre o time carioca ficou evidente nesta quarta (15), no aniversário de 122 anos da instituição. Cerca de 100 flamenguistas protestaram contra jogadores e dirigentes na entrada do CT.

Diante dos ânimos exaltados, o Coritiba ao menos poderá contar com seus principais jogadores em campo. A única dúvida é se Kleber, que recupera ritmo de jogo, vai atuar desde o apito inicial. Pelo lado do Flamengo, Reinaldo Rueda ainda espera o retorno de Diego, que estava a serviço da seleção brasileira.

CORITIBA Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Yan Sasse; Rildo (Kleber) e Henrique Almeida. T.: Marcelo Oliveira

FLAMENGO Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Paquetá (Diego); Éverton Ribeiro, Felipe Vizeu e Everton. T.: Reinaldo Rueda

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba

Horário: 21h desta quinta

Juiz: Raphael Claus (SP)