Contra Atlético-GO, Botafogo tenta retomar vitórias no Engenhão

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo volta ao Engenhão às 20h desta quinta-feira (16), contra o Atlético-GO, buscando fazer as pazes com os torcedores. A equipe alvinegra deixou sua casa no último sábado (11) sob protestos após perder por 1 a 0 para o Atlético-PR. Alguns botafoguenses chegaram a pedir mais raça em campo, o que tem sido uma marca do time na temporada. Na partida anterior em seus domínios, o Botafogo havia amargado um outro revés, contra o Fluminense. “A reação da torcida é normal. Clube grande é assim, e a cobrança acontece quando o time não consegue o resultado, principalmente em casa. Mas não é só de fora que vem a cobrança. Agora temos que tratar de ganhar para encerrarmos o ano da forma que queremos”, ponderou Gatito Fernández. O goleiro do Botafogo foi um dos principais personagens da última partida, já que falhou feio no gol que deu a vitória aos adversários. “Assumi meu erro com meus companheiros, mas agora é uma semana nova. É virar a página para dar alegrias à nossa torcida novamente”, disse o paraguaio. A alegria que os botafoguenses esperam neste fim de ano deve vir em forma de classificação para a Libertadores —no momento, o Botafogo tem 51 pontos e figura no G-7. Já o Atlético-GO só pensa em permanecer na Série A. Apesar de parecer mais modesta, a meta atleticana seria celebrada como um título se conquistada em vista da atual situação —o time é lanterna, com apenas 30 pontos. Em campo, o Botafogo não poderá contar com o lateral esquerdo Victor Luis, com dores no tornozelo esquerdo. Em compensação, o zagueiro Igor Rabello, suspenso na rodada anterior, volta ao time titular. A equipe goiana terá os retornos de Jonathan e Luiz Fernando, que cumpriram suspensão automática. BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinícius; Rodrigo Pimpão e Brenner. T.: Jair Ventura ATLÉTICO-GO Kléver; Jonathan, William Alves, Gilvan e Breno Lopes; Marcão Silva, Igor, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa. T.: João Paulo Sanches Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 20h desta quinta Juiz: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)